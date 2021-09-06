Все дороги ведут в Карабах: стремительно создается новая инфраструктура

В ходе 44-дневной Отечественной войны азербайджанская армия освободила Карабах и прилегающие районы от армянской оккупации. Важнейшая задача, стоящая сейчас перед Азербайджаном, обеспечившим свою территориальную целостность - восстановление и возрождение освобожденных земель.

В этом направлении уже начата реализация важных проектов. Разумеется, одна из первостепенных задач - создание дорожной инфраструктуры.

Во время каждой поездки Президента Ильхама Алиева на освобожденные территории закладывается фундамент стратегически важного объекта, будь то автомобильная дорога или аэропорт. К примеру, 14 января этого года глава государства заложил фундаменты дороги Физули-Шуша на 27-м километре автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, а также аэропорта в Физулинском районе.

Проект дороги Физули-Шуша включает в себя строительство мостов и тоннелей. То есть вместо объездных дорог на территориях со сложным рельефом предусмотрено строительство мостов и тоннелей. Новая дорога будет связана с Физулинским аэропортом, от нее планируется проложить новую дорогу также к Иса булагы.

В данном контексте можно отметить и железнодорожную линию Горадиз-Агбенд, фундамент которой был заложен главой государства 14 февраля. Стратегическое значение этой железнодорожной линии протяженностью 100 километров чрезвычайно велико, так как данная транспортная инфраструктура будет играть важную роль в обеспечении поездок граждан Азербайджана на освобожденные земли, а главное, внесет большой вклад в создание прямого железнодорожного транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.

Кроме того, в Карабахе уже заложены фундаменты автомобильных дорог Физули-Гадрут, Зангилан-Горадиз, а также Барда-Агдам. В объезд города Лачин строится новая альтернативная автодорога. Ее протяженность составит около 80 километров.

В ходе ознакомления Президента Ильхама Алиева 29 августа с завершающими работами на Дороге Победы Ахмедбейли-Физули-Шуша было отмечено, что строительство Дороги Победы завершается. Протяженность двух-трехполосной дороги составляет 101 километр. Асфальтобетонное покрытие уже уложено на 92-километровый участок дороги. На других участках работы продолжаются. На дороге построены мосты и подземные переходы.

С учетом плана развития Карабаха Дорога Победы строится в соответствии со второй технической категорией. Она начинается от автомагистрали Гаджигабул-Миндживан-Зангезур, протягиваясь до жемчужины Карабаха - города Шуша. Вдоль строящейся дороги в соответствии с проектом завершено строительство четырех автомобильных мостов. Мосты протяженностью 45, 80 и 90 метров построены на 26,9, 37,2, 37,5 и 57,3 километрах дороги. Тем самым обеспечивается комфортное передвижение по этой автомобильной дороге.

Президент Ильхам Алиев 30 августа на официальном открытии Дней поэзии Вагифа в городе Шуша сказал: "Восстановление города Шуша началось с 14 января, и за короткий срок проделана большая работа. В первую очередь проложена дорога. В каком состоянии находилась Дорога Победы, по которой вы сейчас приехали, мы увидели 14 января. Мы приехали из Физули примерно за 2,5-3 часа. Была морозная, снежная погода, дороги не было, была утопающая в грязи тропа, покрытая льдом. А сейчас уже построена асфальтовая дорога, и это - Дорога Победы. Прокладывается и магистральная дорога. Из города Физули строится магистральная дорога, включая тоннели, это будет более короткий путь".

Отметим также, что в эти дни Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана представило карту строящихся в Карабахе и Восточном Зангезуре дорог. На ней обозначены десять строящихся в настоящее время основных автодорог общей протяженностью 665,4 километра. Кроме того, на карте обозначены предусмотренные к строительству автомагистрали, протяженность которых не указана.

Согласно информации, в настоящее время, наряду с Дорогой Победы протяженностью 101 км, продолжается строительство дорог Ахмедбейли-Физули-Шуша (81,6 км), Тоганалы-Кяльбаджар-Истису (80,7 км), Кяльбаджар-Лачин (72,3 км), Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд (123,8 км).

Также строятся автодороги Талыш-Тапгарагоюнлу-Гашалты (22 км), Худаферин-Губадлы-Лачин (83 км), Шюкюрбейли-Джебраил-Гадрут (43 км), Физули-Гадрут (13 км) и Барда-Агдам (45 км).

Альпер Зия

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