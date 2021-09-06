https://news.day.az/politics/1376640.html Азербайджан продолжает работу по безопасному возвращению вынужденных переселенцев на освобожденные территории - заявление МИД
Азербайджан продолжает работу по безопасному возвращению вынужденных переселенцев на освобожденные территории - заявление МИД
Правительство Азербайджана продолжает свою деятельность по безопасному возвращению вынужденных переселенцев на освобожденные территории.
Об этом говорится в публикации азербайджанского МИД в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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