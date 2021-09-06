МИД Азербайджана обнародовал статистику работ по разминированию Карабаха

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана обнародовало статистику работ, проведенных на освобожденных территориях страны в течение 300 дней после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на страницу главы пресс-службы ведомства Лейлы Абдуллаевой в Twitter, территория площадью 15 510 гектаров была очищена от 46 486 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

После подписания заявления 10 ноября 160 граждан Азербайджана, в том числе два журналиста и один официальный представитель государства, погибли или получили ранения в результате разрыва мин, установленных Арменией.