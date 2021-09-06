Армяне сравнили поражение от Германии с разгромом своей армии в Карабахе

Накануне в матче 5-го тура группы J отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Германии разгромила сборную Армении. Немецкая машина буквально катком прокатилась по армянам на стадионе "Мерседес-Бенц-Арена" в Штутгарте. На протяжении всего матча сборная Армении отсиживалась в обороне, но даже и это не спасло её от крупного поражения. Встреча завершилась с теннисным счётом 6:0.

Примечательно то, как отреагировали на разгромное поражение сборной в самой Армении. Так, местное издание mamul.am опубликовало данную новость в саркастической манере, подписав её замысловатым заголовком:

"Я сейчас на стадионе, немцы не забили ни одного гола - Пегов", - с иронией отметило издание.

Речь идёт о знаменитой фразе продавшегося армянам российского блогера, автора проекта WarGonzo, Семена Пегова, которую он упомянул в ходе Второй карабахской войны. Когда доблестная азербайджанская армия освободила посёлок Гадрут, горе-провокатор отчаянно пытался врать о том, что находится в Гадруте и поселок все еще находится под контролем ВС Армении.

Позже выяснилось, что Пегов намеренно публиковал фейки, дабы поддержать деморализованную армянскую армию на фоне тяжелых поражений в Карабахе. А армяне, регулярно отслеживающие канал "Wargonzo", искренне верили в "непобедимую армянскую армию".

Абсолютное большинство подписчиков издания в соцсети Facebook не оценили должным образом "веселье" на фоне огорчительного результата сборной Армении. Один из комментирующих новость даже сравнил крупную победу Германии с разгромом Армении в ходе 44-дневной войны в Карабахе.

Действительно, между 6:0 от Германии и капитуляцией Армении в ноябре 2020 года есть много общего. С первого дня боёв ВС Азербайджана уверенно и последовательно взламывали оборонительные земляные укрепления армянских оккупационных сил, ежедневно продвигаясь вперёд. Причём тотальное превосходство азербайджанской армии над противником озадачило даже проармянских военных экспертов, которые через несколько дней после начала боевых действий осознали неизбежный крах ВС Армении в Карабахе. А отрабатывающему армянские подачки Семену Пегову после Победы Азербайджана не оставалось ничего иного, кроме как бежать восвояси вместе с десятью тысячами армянских дезертиров.

Байрам Эльшадов