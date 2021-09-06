Военные эксперты Азербайджана и России обсудили на платформе Baku Network перспективы подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном

Ситуация в Афганистане остается одной из актуальных тем экспертных дискуссий на международном уровне.

Известный российский военный обозреватель Виктор Литовкин, военный аналитик, главный редактор 3rd View Рауф Раджабов и директор Экспертной платформы Baku Network Гюльнара Мамедзаде обсудили дальнейшее развитие ситуации в Афганистане и на Южном Кавказе, значение военных учений на Каспии и перспективы подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Эксперты обсудили влияние ситуации в Афганистане на более широкое географическое пространство, а также актуальность подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. По мнению экспертов, подписание этого соглашения минимизирует угрозы региональной безопасности.