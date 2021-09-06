"Дорога Победы", проложенная по воздуху, - Физулинский международный аэропорт

Около года назад наша армия под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева вписала самую славную страницу в историю Азербайджана. Мечта, которая на протяжении почти 30 лет казалась недостижимой, стала реальностью. Карабах был освобожден после ожесточенных боев.

Под руководством Президента Ильхама Алиева на освобожденных территориях началась масштабная работа. Одним из крупнейших проектов стало строительство нового, соответствующего международным стандартам аэропорта в Физули - воздушных ворот в Карабах.

Отметим, что 14 января 2021 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент Физулинского аэропорта. Протяженность взлетно-посадочной полосы воздушной гавани составляет три тысячи метров, а ширина - 60 метров.

Аэропорт был построен в максимально сжатые сроки.

Первый тестовый полет в Физулинский международный аэропорт был выполнен пятого сентября, а первыми пассажирами крупнейшего пассажирского лайнера AZAL "Карабах" стали представители СМИ.

Я горжусь, что был в числе пассажиров этого авиалайнера и пережил радость исторического перелета.

Пилот самолета Фарид Панахов также сказал, что чувствует приятное волнение.

"Действительно, строительство этого аэропорта, полностью соответствующего международным стандартам, это большой успех, историческое событие", - отметил он.

Физулинский международный аэропорт будет играть важную роль в развитии экономики Азербайджана, внутреннего и внешнего туризма.

Открытие аэропорта также означает занятость людей.

Как сообщил вице-президент ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) Эльдар Гаджиев, эксплуатация воздушной гавани в полную мощность станет возможной к концу сентября.

Таким образом, в Карабахе быстрыми темпами продолжаются восстановительные работы. После строительства аэропорта будут восстановлены объекты и дома, разрушенные армянскими оккупантами.

Пусть наши враги знают, что азербайджанский народ построит на этих территориях более красивые и величественные здания, чем когда-либо прежде. Да, год назад эти территории находились под вражеской оккупацией. Но сегодня мы заново отстраиваем Карабах. И за это благодарны нашим героям. Да здравствуют отважные сыновья Азербайджана, которые подарили нам эту радость!

Фарид Зохрабов, МИА Trend