https://news.day.az/politics/1376846.html Руководство Минобороны Азербайджана ознакомилось с подготовкой к учениям «Три брата-2021» - ФОТО
Руководство Минобороны Азербайджана ознакомилось с подготовкой к учениям «Три брата-2021» - ФОТО
Руководство Министерства обороны Азербайджана шестого сентября ознакомилось с территорией проведения международных учений "Три брата - 2021" с участием сил специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана.
Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на военное ведомство Азербайджана, министру обороны было доложено о процессе подготовки к учениям и других организационных вопросах.
Были даны соответствующие указания по организации и проведению учений на высоком уровне.
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