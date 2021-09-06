В Лачинском районе начались азербайджано-турецкие учения - ФОТО
В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве, заключенным между Азербайджаном и Турцией, в Лачинском районе стартовали совместные тактические учения с боевой стрельбой.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, основной целью учений, проводимых с участием азербайджанских и турецких военнослужащих, является совершенствование взаимодействия и боевого слаживания при проведении боевых операций, в том числе развитие навыков командиров по принятию военных решений и управлению подразделениями.
Особое внимание уделено повышению навыков использования современной боевой техники и других военных средств в условиях сложного рельефа местности.
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