Международный центр Низами Гянджеви проводит Форум молодых лидеров 2021 года, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Данный форум - это уникальное собрание 20-30 молодых лидеров из ведущих мировых стипендиальных программ и ведущих отраслей промышленности, которые обладают огромным потенциалом, чтобы оказать положительное влияние на мир. Программа направлена ​​на мировых стипендиатов и успешных молодых специалистов и предпринимателей.

В список сегодняшних докладчиков входят: модератор, первая леди Украины в 2005-2010 гг. Катерина Ющенко, депутат парламента Азербайджана Севиль Микаилова, сопредседатель Центра, президент Латвии в 1999-2007 гг. Вайра Вике-Фрейберга, сопредседатель Центра, вице-президент Всемирного банка в 1992-2000 гг. Исмаил Серагельдин.

Тема сегодняшнего обсуждения - "Лидерство: ценности, принципы, проблемы и извлеченные уроки".

Форум призван собрать вместе молодых лидеров мира для обсуждения насущных глобальных проблем. В форуме также примут участие известные спикеры, такие как специальный представитель Генерального секретаря ООН по ЦУР Джеффри Сакс, президент Болгарии в 2012-2017 гг. Росен Плевнелиев, президент Маврикия в 2015-2018 гг. Амина Гуриб-Факим, 73-й президент Генеральной Ассамблеи ООН и бывший министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса.