https://news.day.az/politics/1376931.html Рустам Мурадов завершает свою миссию в Карабахе
Рустам Мурадов завершает свою миссию в Карабахе
Генерал-лейтенант Рустам Мурадов завершает свою миссию в качестве командующего миротворческим контингентом РФ в Карабахе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщают армянские СМИ.
Согласно информации, об этом стало известно в ходе встречи Мурадова с министром обороны Армении Аршаком Карапетяном.
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