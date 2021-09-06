Рустам Мурадов завершает свою миссию в Карабахе

Генерал-лейтенант Рустам Мурадов завершает свою миссию в качестве командующего миротворческим контингентом РФ в Карабахе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщают армянские СМИ.

Согласно информации, об этом стало известно в ходе встречи Мурадова с министром обороны Армении Аршаком Карапетяном.