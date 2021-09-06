Спикер Милли Меджлиса встретилась с председателем парламента Латвии

6 сентября председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Австрию встретилась с председателем парламента Латвии Инарой Мурниеце.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на отдел по печати и связям с общественностью Милли Меджлиса, тепло поприветствовав коллегу, Сахиба Гафарова отметила, что придает большое значение развитию связей с дружественной для нас страной, являющейся стратегическим партнером Азербайджана в различных сферах. Председатель Милли Меджлиса сказала, что после восстановления каждой из стран государственной независимости начался новый этап в развитии двусторонних отношений, и за минувший период осуществлялось успешное сотрудничество в политической, экономической и гуманитарной сферах. Подчеркнув особую роль глав государств в развитии двусторонних связей, Сахиба Гафарова отметила значимость взаимных визитов лидеров двух стран.

На встрече было сказано, что между Азербайджаном и Латвией существует тесное сотрудничество в рамках европейских структур и Восточного партнерства, а также на других международных платформах, и налаженные в рамках международных организаций двусторонние связи опираются на принципы взаимного уважения и равноправного сотрудничества.

Говоря о сотрудничестве между законодательными органами Азербайджана и Латвии, Сахиба Гафарова подчеркнула значение деятельности групп дружбы в парламентах двух стран.

Проинформировав своего латвийского коллегу о победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне в 2020 году, председатель Милли Меджлиса сказала, что благодаря мужеству победоносной азербайджанской армии под руководством Президента Ильхама Алиева был положен конец 30-летней оккупации со стороны Армении, и Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, обеспечив выполнение четырех резолюций Совета Безопасности ООН. Спикер Сахиба Гафарова подчеркнула, что карабахский конфликт уже вошел в историю, и отметила, что на освобожденных территориях Азербайджана начаты восстановительные работы. Она также сообщила, что Армения разрушила азербайджанские города и села, памятники истории и культуры, разграбила национальные сокровища, осквернила религиозные памятники, мечети, полностью разрушила инфраструктуру на территориях, которые она держала под оккупацией в течение 30 лет. Сахиба Гафарова проинформировала о провокационных действиях Армении, препятствующих поддержанию прочного мира в регионе.

В свою очередь, председатель парламента Латвии Инара Мурниеце, тепло поприветствовав спикера Милли Меджлиса, выразила удовлетворение развитием отношений между двумя странами. Она отметила, что Латвия придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном. Было сообщено, что высокий уровень двусторонних политических отношений положительно влияет на экономическую, культурную и гуманитарную сферы.

Подчеркнув важность парламентской дипломатии в системе международных отношений, Инара Мурниеце рассказала об отношениях между законодательными органами наших стран, текущем состоянии и перспективах межпарламентских отношений, различных аспектах сотрудничества на двусторонней и международной платформах. Она отметила, что эти связи развиваются по восходящей и взаимные визиты служат развитию наших отношений.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.