https://news.day.az/politics/1377150.html Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией - Джейхун Байрамов - ФОТО
Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией - Джейхун Байрамов - ФОТО
Азербайджан готов нормализовать отношения с Арменией на основе принципов международного права.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, принимая делегацию во главе с государственным министром по иностранным делам Катара Султаном бин Саадом Аль-Мурейхи.
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