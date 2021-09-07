Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией

Азербайджан готов нормализовать отношения с Арменией на основе принципов международного права.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, принимая делегацию во главе с государственным министром по иностранным делам Катара Султаном бин Саадом Аль-Мурейхи.

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