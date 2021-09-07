Сумгайытский судебный комплекс отвечает современным требованиям. Здесь для адвокатов предусмотрены отдельные комнаты, где созданы все необходимые условия.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель председателя Пленума Коллегии адвокатов Азербайджана Айдын Ахундов во время ознакомления с Сумгайытским судебным комплексом с участием журналистов, адвокатов, представителей общественности, депутатов, ученых-юристов.

По его словам, указы и распоряжения Президента Азербайджана в судебной сфере оказывают колоссальное влияние на развитие адвокатской деятельности: "Создание таких комплексов приведет к значительным результатам в реализации принципа объективности правосудия и судебной системе в целом".

Отметим, что несколько дней назад Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса. Это четвертый по счету аналогичный судебный комплекс в Азербайджане.