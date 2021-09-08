Тот же Сержик, только в профиль: политические традиции Армении

От перестановки мест слагаемых сумма не изменяется. Этот математический закон действует и в армянской политике. В частности, в плане передающейся от власти к власти традиции зашкаливающих коррупции, цинизма, презрения к бедам собственного народа. События последних дней только подтверждают данный, давно уже очевидный вердикт.

Итак, экс-президент Армении Серж Саргсян подал судебный иск против депутата правящей парламентской фракции "Гражданский договор" Хачатура Сукиасяна. Третий президент Армении требует от провластного депутата "опровергнуть информацию, порочащую его честь и доброе имя", сообщает радиостанция "Азатутюн".Согласитесь, что формулировка просто комичная.

Человек, которого собственные же сограждане называли Чебурашкой, свержению которого радовались, как советские граждане полету Гагарина в космос, рассуждает о своем "добром имени". Это каким же нужно было быть казнокрадом, провальным политиком, чтобы тебя сумел свергнуть такой лузер, как Никол Пашинян! Это как же нужно настроить против себя народ, чтобы граждане Армении согласились оставить у власти все того же Пашиняна, после того, как Воваевич сделал неизбежной 44-дневную войну, завершившуюся победой Азербайджана, разгромом армянской армии?!

А все почему? Да потому, что выбор был из двух зол. Злом меньшим назначили Пашиняна и его команду. И это реально нонсенс, когда власть сохраняет власть, на совести которой тысячи и тысячи сограждан, капитуляция и углубление бед страны. Злом большим, соответственно, были назначены Роберт Кочарян и Серж Саргсян. И на этом фоне речи о том, что у третьего президента РА есть честь и доброе имя, мягко говоря, забавны.

А в чем, собственно, дело? В том, что несколько дней назад депутат правящей парламентской фракции "Гражданский договор" Хачатур Сукиасян с трибуны Национального собрания, которое уже стало местом для мордобоя армянских парламентариев, заявил, что Саргсян проиграл в казино крупные суммы денег. Говоря конкретнее, речь шла о 100 миллионах долларов.

На следующий день на брифинге с журналистами он подтвердил сказанное, настаивая на том, что его слова являются обоснованными. Сукиасян добавил, что упомянул меньшую сумму, чтобы сделать сказанное более доказуемым. "Мне даже известен случай, когда наш государственный самолет прилетел из соответствующего места, где есть казино, и отсюда деньги в мешках вывезли, чтобы заплатить", - несколько дней назад сказал Сукиасян.

Ясное дело, что Саргсян и его адвокаты едва ли не мамой клянутся, что все это не так. Хотя, Сукиасян не первый, кто обвинил третьего президента РА в проигрыше в казино десятков миллионов долларов. В период правления бывшего карабахского сепаратиста депутат парламента Армении Заруи Постанджян была выведена из состава армянской делегации в ПАСЕ за то, что обвинила Сержа Саргсяна в посещении казино в Европе и проигрыше в нем крупной суммы денег.

Так что, это не новая тема. А дыма без огня не бывает. Тем более, что о том, что Саргсян является долларовым миллиардером, давно и нередко пишут армянские же СМИ. И данный факт раскрывает всю глубину цинизма прежней армянской власти, которая "воровала вагонами". Причем, даже деньги армянской диаспоры, собравшиеся для армянской армии и оккупированного Карабаха.

Все тайное стало явным после победы Азербайджана в 44-дневной войне. И лидерам "карабахского клана" до сих пор приходится оправдываться, когда им задают вопрос, "где деньги, Зин?". Да, цинизм прежней власти был зашкаливающим и, казалось бы, его просто невозможно перебить. Но в том все и дело, что в реальности граждане РА видят, что новая власть ничем, в плане коррумпированности, цинизма и презрения к своему народу от старой не отличается.

Говоря конкретнее, армянские СМИ опубликовали скандальное видео с участием спикера парламента страны Алена Симоняна и шурина премьера Никола Пашиняна, депутата правящей фракции "Гражданский договор" Грачья Акопяна, которые отдыхают в Греции. "А что, всё путем, жизнь удалась, бабло течёт ручьями. В Армении на воинском кладбище "Ераблур" до сих пор роют свежие могилы. Сотни пропавших без вести", - пишут армянские телеграм-каналы.

Да, это правда. Цинизм и лживость нынешней армянской власти должны были быть понятны еще когда она врала своим согражданам о ходе 44-дневной войны. В то самое время, когда азербайджанские войска освобождали один населенный пункт за другим, военно-аполитическое руководство РА вешало лапшу на уши своим согражданам. Мол, все идет по плану. В итоге, когда истина вскрылась, стали искать Пашиняна, чтобы навалять.

Не нашли. "Козлом отпущения" сделали нынешнего главу МИД РА Арарата Мирзояна. При этом, на протяжении последующих месяцев появлялись доказательства того, как нынешняя армянская власть скрывает реальные цифры потерь в развязанной ею же войне. Тем не менее, по причине необходимости выбирать меньшее из зол, на внеочередных парламентских выборах граждане РА согласились на продолжение правления Пашиняна и его команды. И вот, как она, эта команда Никола, восприняла случившееся. Они плюют на проблемы Армении с высокой колокольни. А это доказывает их поразительное сходство с прежней властью и то, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется.

Акпер Гасанов