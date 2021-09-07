https://news.day.az/politics/1377365.html Делегация, представлявшая Азербайджан в «Армейских международных играх – 2021», вернулась в Баку
Делегация, представлявшая Азербайджан в «Армейских международных играх – 2021», вернулась в Баку
Наши команды - участницы соревнований "Танковый биатлон" и "Армия культуры", проходивших в Москве в рамках "Армейских международных игр - 2021", вернулись в Баку.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, церемония встречи военнослужащих, успешно выступивших на конкурсах, прошла под аккомпанемент военного оркестра.
Отметим, что в рамках "Армейских международных игр - 2021" азербайджанские военнослужащие успешно выступили в состязаниях "Танковый биатлон" и "Армия культуры" в России, "Кубок моря" в Иране и "Мастера артиллерийского огня" в Казахстане.
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