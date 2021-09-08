Азербайджан, Узбекистан и Грузия развивают транспортные коридоры и коммуникации

По инициативе посольства Узбекистана на платформе Baku Network состоялся "круглый стол" с участием дипломатов и экспертов Азербайджана, Узбекистана, Грузии, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В работе "круглого стола" принял участие чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов, представивший концепцию реформ, осуществляемых в Узбекистане.

Исполнительный директор узбекского Центра "Стратегия развития" Элдор Туляков представил презентацию итогов реализации "Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах".

Также эксперты Азербайджана, Узбекистана, Грузии уделили приоритетное внимание вопросам региональной безопасности, развития транспортных коридоров, гуманитарных инициатив в помощь Афганистану и другим ключевым темам регионального сотрудничества.



Модератор и соорганизатор "круглого стола" - директор Экспертной платформы Baku Network Гюльнара Мамедзаде.



Участники "круглого стола":



Бахрам Гаипов - первый секретарь посольства Республики Узбекистан в Азербайджанской Республике

Фуркат Юнусов - Центр "Стратегия развития" (Узбекистан)

Жамшид Шарипов - Центр "Стратегия развития" (Узбекистан)

Намик Алиев - чрезвычайный и полномочный посол, профессор, завкафедрой Академии госуправления при Президенте Азербайджана

Наги Ахмедов - сотрудник Центра анализа международных отношений (Азербайджан)

Ильгар Велизаде - руководитель Клуба политологов "Южный Кавказ" (Азербайджан)

Рауф Раджабов - руководитель аналитического центра "3rd View"(Азербайджан)

Заур Мамедов - телеведущий, преподаватель Академии госуправления при Президенте Азербайджана

Малхаз Гулашвили - президент медиа-холдинга Georgian Times (Грузия)

Вахтанг Маисая - доктор политических и военных наук, профессор Кавказского международного университета и Варшавского университета (Грузия)

Бадри Начкебиа - профессор, доктор наук (Грузия).