Азербайджан, Узбекистан и Грузия развивают транспортные коридоры и коммуникации - "круглый стол" на платформе Baku Network - ВИДЕО
По инициативе посольства Узбекистана на платформе Baku Network состоялся "круглый стол" с участием дипломатов и экспертов Азербайджана, Узбекистана, Грузии, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В работе "круглого стола" принял участие чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов, представивший концепцию реформ, осуществляемых в Узбекистане.
Исполнительный директор узбекского Центра "Стратегия развития" Элдор Туляков представил презентацию итогов реализации "Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах".
Также эксперты Азербайджана, Узбекистана, Грузии уделили приоритетное внимание вопросам региональной безопасности, развития транспортных коридоров, гуманитарных инициатив в помощь Афганистану и другим ключевым темам регионального сотрудничества.
Модератор и соорганизатор "круглого стола" - директор Экспертной платформы Baku Network Гюльнара Мамедзаде.
Участники "круглого стола":
Бахрам Гаипов - первый секретарь посольства Республики Узбекистан в Азербайджанской Республике
Фуркат Юнусов - Центр "Стратегия развития" (Узбекистан)
Жамшид Шарипов - Центр "Стратегия развития" (Узбекистан)
Намик Алиев - чрезвычайный и полномочный посол, профессор, завкафедрой Академии госуправления при Президенте Азербайджана
Наги Ахмедов - сотрудник Центра анализа международных отношений (Азербайджан)
Ильгар Велизаде - руководитель Клуба политологов "Южный Кавказ" (Азербайджан)
Рауф Раджабов - руководитель аналитического центра "3rd View"(Азербайджан)
Заур Мамедов - телеведущий, преподаватель Академии госуправления при Президенте Азербайджана
Малхаз Гулашвили - президент медиа-холдинга Georgian Times (Грузия)
Вахтанг Маисая - доктор политических и военных наук, профессор Кавказского международного университета и Варшавского университета (Грузия)
Бадри Начкебиа - профессор, доктор наук (Грузия).
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре