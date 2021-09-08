Сахиба Гафарова на переговорах с председателем парламента Эстонии

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Австрию встретилась с председателем Рийгикогу - парламента Эстонии Юри Ратасом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова рассказала о текущем состоянии отношений между нашими странами. Она сказала, что с провозглашением Азербайджаном и Эстонией своей независимости возникли новые возможности для налаживания и развития сотрудничества во многих сферах. Спикер довела до внимания, что за последние годы наблюдается положительная динамика в развитии связей в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Сахиба Гафарова отметила, что прогресс взаимоотношений азербайджанского и эстонского законодательных органов, в которых также есть хорошие возможности по расширению, занимает особое место в наращивании связей двух стран. И в Милли Меджлисе, и в Рийгикогу действуют рабочие группы по межпарламентским связям. Она подчеркнула, что и в этой сфере есть хорошие возможности для расширения сотрудничества.

Председатель Милли Меджлиса проинформировала эстонского коллегу о новом положении, новых реалиях, сложившихся в нашем регионе после решения конфликта осенью 2020 года. Она отметила, что Азербайджан одержал Победу в 44-дневной Отечественной войне и восстановил свою территориальную целостность, а также реализовал известные четыре резолюции Совета Безопасности ООН. Спикер подчеркнула, что Азербайджан полон решимости обеспечить долгосрочный мир, стабильность и безопасность в регионе. Она с сожалением добавила, что Армения продолжает совершать провокации, мешая делу установления мира и стабильности вопреки всем миролюбивым шагам, предпринимаемым нашей страной.

Председатель Рийгикогу Юри Ратас, в свою очередь, рассказал о перспективах многовекторного развития двусторонних отношений, опирающихся на дружбу и взаимный интерес, а также о построении сотрудничества во множестве сфер. Он выразил уверенность в том, что дальнейшее развитие межпарламентских связей на новом уровне будет очень полезно обеим сторонам.

На встрече спикеры обменялись приглашениями для совершения взаимных визитов.