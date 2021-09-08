Авиарейс Гянджа - Нахчыван осуществлен через воздушное пространство Армении?

Рейс авиакомпании Turkish Airlines Гянджа - Нахчыван осуществлен через воздушное пространство Армении по воздушным трассам, одобренным Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) и используемым в течение длительного времени.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе "Азербайджанских авиалиний" (AZAL).

"Отметим, что через воздушное пространство Азербайджана иностранными авиакомпаниями также выполняются рейсы из/в аэропорты Армении по международным воздушным трассам, одобренным ИКАО. То есть ограничений на полеты коммерческой авиации в аэропорты Армении через воздушное пространство Азербайджана нет.

Кроме того, в связи с конфликтом и отсутствием взаимной финансовой отчетности между Азербайджаном и Арменией авиакомпания AZAL не выполняет полеты по международным воздушным трассам, проходящим через воздушное пространство Армении", - сказали в авиакомпании.

Day.Az также связался с авиакомпанией Turkish Airlines. В пресс-службе авиакомпании cообщили, что не располагают официальной информацией по данному вопросу.