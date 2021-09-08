Human Rights Watch распространила очередной отчет о военных преступлениях Армении против Азербайджана

Human Rights Watch распространила очередной отчет о военных преступлениях Армении против Азербайджанана во время Второй Карабахской войны, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как говорится в отчете, последовавшие полтора месяца боев унесли жизни, по разным оценкам, больше полутора сотен гражданских лиц, среди которых были и дети.

"По официальным данным, повреждения или разрушения получили по меньшей мере 54 школы на азербайджанской стороне. Эта статистика не включает десятков пострадавших от военных действий детских садов, художественных и спортивных школ и профессиональных колледжей.

Азербайджанский город Тертер, расположенный на древнем караванном пути, во время боев оставался в зоне уверенной досягаемости для реактивной и дальнобойной ствольной артиллерии с армянской стороны. К моменту нашего посещения были разбиты почти все витрины и окна, выходившие на центральную улицу Тертера. Human Rights Watch считает неизбирательным и, поэтому, незаконным неоднократное применение армянскими силами по густонаселенным районам в черте города неуправляемых осколочно-фугасных боеприпасов.

2 октября одним из жителей было снято на видео облако пыли, поднявшееся через несколько секунд после звука попадания артиллерийского снаряда, прилетевшего со стороны армянских позиций, по детскому саду в поселке городского типа Шыхарх/Марага Тертерского района, в котором были размещены беженцы после первой войны. Human Rights Watch верифицировала это видео, сопоставив его со спутниковыми снимками", - говорится в отчете.

Как отмечается, 3 октября три артиллерийских снаряда попали по школе № 1 в центре Тертера.

"Осколки оставили выбоины на стенах из красного кирпича и плитах, которыми был вымощен двор, в здании посыпались стекла, были выбиты или повреждены оконные рамы и были повреждены классные комнаты; также выбило окна в детском саду на противоположной стороне улицы. Когда мы в начале ноября осматривали повреждения, школьный охранник рассказал нам, что до закрытия школы с началом боев там учились 1 300 детей. В Тертере, по словам директора, пострадала школа № 5, которая находится в нескольких сотнях метров от школы № 1. В результате попадания были повреждены классы, электропроводка, окна и компьютеры, использовавшиеся учителями для дистанционных уроков. В другом эпизоде в середине октября в результате как минимум трех попаданий артиллерийских снарядов повреждения получила средняя школа в поселке Шыхарх и были выбиты панорамные окна в музыкальной школе на противоположной стороне улицы. Об этом нам рассказал живущий через дорогу 30-летний Джавад Агаев.

В начале ноября мы интервьюировали одного из старших муниципальных чиновников в Тертере. На нем была серо-зеленая камуфляжная форма. Он провел нас в бомбоубежище под районной администрацией в центре города и там зачитал длинный список причиненного боевыми действиями ущерба. По его словам, повреждения или разрушения получили 14 общеобразовательных школ, три детских сада и колледж, погибли 17 гражданских лиц, 10 из 114 тысяч жителей района были вынуждены покинуть свои дома. Нам удалось побывать на местах пяти ударов, в результате которых были повреждены местные школы", - говорится в материале.

К. Маммадова, преподаватель ветеринарии в Азербайджанском государственном аграрном университете в Гяндже, втором по величине городе Азербайджана, сообщила Human Rights Watch точное время удара, в результате которого 5 октября была повреждена средняя школа № 4, где она училась, - 02:37.

"По данным Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), на улице напротив заднего входа в школу разорвался реактивный снаряд РСЗО "Смерч" российского производства: длина 7,6 м, осколочно-фугасная головная часть 258 кг. Взрывная волна выбила окна и двери в заднем крыле школьного здания, прошла через классы и выбила окна на противоположной стороне школьного двора. По словам охранника, в школе числилось 3 200 учеников. 8 октября в 11:00, как нам на месте рассказали свидетели, реактивный снаряд РСЗО "Смерч" попал по двору средней школы № 5 в Барде - третьем по величине городе Азербайджана. В школе числилось 1,5 тыс. учеников, в тот момент занятия там не велись, а здание было отдано под размещение 300 вынужденных переселенцев. По словам директора Теймура Гамидова, в школе также находились 15 учителей и других сотрудников. Пострадали пять человек. Как представляется, это был реактивный снаряд с отделяемой головной частью, и корпус с хвостовыми стабилизаторами наполовину ушел в землю. По словам Гамидова, стабилизаторы торчали в воздухе на три метра. 14 октября в 10:00 два крупнокалиберных артиллерийских снаряда попали по двору сельской школы в селе Дюярли в двух километрах юго-восточнее Тертера. Третий снаряд пробил крышу, разворотил пять классных комнат и вызвал пожар. 57-летняя учительница Арзу Гулиева в тот момент была у себя дома через дорогу от школы. Осколками пробило крышу ее дома. Ее муж попытался вызвать пожарных, но телефон не работал, "поэтому он крикнул проезжавшей машине, чтобы те передали пожарным", рассказала Гулиева. Когда у горящей школы собрались местные жители и пожарные, произошло четвертое попадание. Представитель местной администрации назвал имена семерых раненых гражданских лиц. 44-летний Намиг Сулейманов, у которого жена работает учительницей в этой школе, показал нам две небольшие воронки на школьном дворе, в которых мы обнаружили осколки артиллерийских снарядов. Позади школы в земле была вырыта L-образная траншея: по словам Сулейманова - для укрытия во время обстрелов, поскольку школу предполагалось использовать для размещения гражданских пожарных. После обстрела от этих планов отказались", - отмечает Human Rights Watch.

В отчете говорится, что 17 октября в результате попадания по Гяндже примерно в 01:30 двух оперативно-тактических ракет Scud-B погиб 21 человек: "Взрывная волна от первой вызвала сильные разрушения в районе ул. Мухтара Хасиева, пострадали находившиеся в 250 м от эпицентра детский сад № 10 и средняя школа № 29, выбило окна в школе № 18 на удалении 850 м. Десять гражданских лиц погибли в своих домах, четверо из них - дети, которые учились в школе № 29: 11-летний Орхан и его 6-летняя сестра Марьям (вместе с сестрой и матерью); 13-летний Артур, который жил в доме у бабушки; и 14-летняя Нигар, вместе с которой погибли четверо родственников. 2 ноября в селе Марзили в Агдамском районе Азербайджана, которое также находится в нескольких километрах от прежней линии соприкосновения, подготовительные и начальные классы единственной школы получили сильные повреждения в результате попадания в них в 06:00 снаряда, который пробил несколько стен. Взрывом выбило двери и окна и переломало парты. 10 октября по школьному двору уже было одно попадание. В школе насчитывалось 300 учеников и 35 сотрудников".

Human Rights Watch отмечает, что после подписания заявления 10 ноября 2020 года, покидая освобождённые территории Азербайджана, в некоторых местах жители жгли дома и другую инфраструктуру. Как представляется, к этим поджогам также имели отношение военные Армении, говорится в отчете.