https://news.day.az/politics/1377750.html Государственно-частное сотрудничество внесет вклад в процесс восстановления Карабаха - Микаил Джаббаров
Государственно-частное сотрудничество внесет вклад в процесс восстановления Карабаха - Микаил Джаббаров
Взаимное сотрудничество государства, общества, деловых кругов и банков Азербайджана внесет существенный вклад в процесс восстановления освобожденных от армянской оккупации территорий.
Как сообщает Trend, об этом в среду написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
По словам министра, в Фонде возрождения Карабаха с представителями Ассоциации банков Азербайджана и коммерческих банков были обсуждены вопросы о государственно-частном партнерстве, роли банков в восстановительно-строительных работах на освобожденных территориях и привлечении негосударственных средств для инвестиций.
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