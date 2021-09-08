Государственно-частное сотрудничество внесет вклад в процесс восстановления Карабаха

Взаимное сотрудничество государства, общества, деловых кругов и банков Азербайджана внесет существенный вклад в процесс восстановления освобожденных от армянской оккупации территорий.

Как сообщает Trend, об этом в среду написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По словам министра, в Фонде возрождения Карабаха с представителями Ассоциации банков Азербайджана и коммерческих банков были обсуждены вопросы о государственно-частном партнерстве, роли банков в восстановительно-строительных работах на освобожденных территориях и привлечении негосударственных средств для инвестиций.