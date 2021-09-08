8-го сентября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем парламента Грузии Каха Кучава в рамках её текущего рабочего визита в Австрию.

Как сообщили Day.Az в Милли Меджлисе, Сахиба Гафарова тепло искренне приветствовала коллегу и сказала ему, что история отношений между Азербайджаном и Грузией, двумя соседними и дружественными странами, насчитывает многие столетия. Наши народы испокон веку были опорой друг другу, а в период независимости наши отношения развились ещё больше и сегодня охватывают множество сфер. Председатель Милли Меджлиса сказала также, что подписанные между Азербайджаном и Грузией документы обеспечивают мощную правовую базу их сотрудничеству в самых разных областях. Грузия является активным участником реализуемых Азербайджаном международных проектов. Такие нефте- и газопроводы, как Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзерум играют важную роль в развитии наших стран и в усилении их международных позиций.

Коснувшись сотрудничества между законодательными органами двух стран, Спикер С. Гафарова подчеркнула наличие двустороннего сотрудничества и на парламентском уровне; оба парламента играют положительную роль в развитии отношений между Азербайджаном и Грузией. Эти добрые отношения парламентов находят отражение в их двустороннем и многостороннем сотрудничестве. В обоих законодательных собраниях действуют группы дружбы, а их делегации с успехом сотрудничают в международных парламентских структурах, поддерживая взаимные контакты и ведя тесное сотрудничество по различным вопросам.

Повествуя о победе, одержанной Азербайджаном в 44-дневной Отечественной войне прошлого года, председатель Милли Меджлиса заметила, что наша страна восстановила свою территориальную целостность, освободив собственные земли после почти тридцати лет армянской оккупации. Притом, наша страна заодно привела в исполнение четыре резолюции Совета безопасности ООН. Карабахский конфликт отныне сдан в архивы истории, подчеркнула спикер, добавив, что сейчас Азербайджан занят восстановлением и перестройкой своих вновь обретённых земель.

Председатель парламента Грузии Каха Кучава сообщил, что его страна считает Азербайджан дружественным себе государством и намерена ещё больше углубить свои отношения с нею. Сотрудничество двух стран вышло за региональные границы, приобретя международный характер; в особенности, идёт успешное взаимодействие в экономике, транспорте и торговых вопросах. Грузия и Азербайджан неизменно поддерживают друг друга на международном уровне. Велика история взаимоотношений наших народов; эти взаимоотношения продолжат свою успешную поступь, с уверенностью заявил г-н Кучава.

Говоря затем об отношениях между законодательными органами Азербайджана и Грузии, г-н Кучава заметил, что их дальнейший прогресс служит общим интересам наших народов и, с этой точки зрения, очень важны взаимные визиты и регулярные встречи наших депутатов.

На встрече произошёл обмен мнениями и о других представляющих обоюдный интерес вопросах.