Михаил Гусман о премьер-министре Таиланда Прают Чан–Оча в эфире "Эха Москвы"

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи "48 минут", которая транслируется на Youtube-канале радиостанции "Эхо Москвы".

Передача была посвящена теме личности премьер-министра Таиланда Прают Чан-Оча.

Day.Az представляет вниманию читателей видеозапись передачи: