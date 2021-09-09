https://news.day.az/politics/1377994.html Михаил Гусман о премьер-министре Таиланда Прают Чан–Оча в эфире "Эха Москвы" - ВИДЕО
Михаил Гусман о премьер-министре Таиланда Прают Чан–Оча в эфире "Эха Москвы" - ВИДЕО
Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи "48 минут", которая транслируется на Youtube-канале радиостанции "Эхо Москвы".
Передача была посвящена теме личности премьер-министра Таиланда Прают Чан-Оча.
Day.Az представляет вниманию читателей видеозапись передачи:
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