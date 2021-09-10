https://news.day.az/politics/1378637.html Закир Гасанов обсудил ситуацию в Карабахе с новым командующим МС России
Закир Гасанов обсудил ситуацию в Карабахе с новым командующим МС России
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в пятницу встретился с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, который завершил службу в качестве командующего временно размещенным на азербайджанской территории миротворческим контингентом России.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, затем генерал-лейтенант Р.Мурадов представил министру обороны новоназначенного командующего российским миротворческим контингентом генерал-майора Михаила Кособокова.
На встрече обсуждалась последняя ситуация на азербайджанской территории, где временно размещены российские миротворцы.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре