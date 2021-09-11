А не пора ли приструнить партии "Единая Россия" Виталия Милонова?

Казалось бы, такое понятие, как партийная дисциплина, к тому же в современной России, да еще и в правящей партии "Единая Россия", должна присутствовать всенепременно. Оценить современную российскую действительность можно словами небезызвестного милиционера Пискунова: "Шаг вправо, шаг влево- считается побегом, прыжок на месте расценивается, как попытка улететь".

Тем забавнее наблюдать за сольным номером одного из самых скандальных, одиозных депутатов Государственной Думы от партии "Единая Россия" Виталия Милонова, который своеобразно активизировался за считанные дни до предстоящих 19 сентября выборов в Госдуму. Говоря конкретнее, он потребовал свободы для Дубакова Эдуарда Сергеевича, привлеченного Арменией к участию в боях в Карабахе в составе незаконных вооруженных формирований.

"Наш соотечественник, защита которого - долг Российского государства, стал жертвой террористических акций азербайджанских властеей и их зарубежных покровителей", вопит бывший общественный советник прекрасно известной своей проармянской позицией Галины Старовойтовой, которая, кстати, и выдвинула Милонова в большую политику, отправив его в погоню за мандатом депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Насчет покровителей я еще скажу, а пока напомню, что Милонов предлагает добиться освобождения того самого Эдуарда Дубакова, который незаконно посетил оккупированные территории Азербайджана и принял участие в военных учениях в Кяльбаджарском районе. Затем, 14 января этого года, он прибыл в Баку из Турции для совершения террористического акта.

В его отношении было возбуждено уголовное дело по статьям УК АР 214-3.1 (терроризм, финансирование терроризма), 218.2 (участие в преступном сообществе (преступной организации) либо в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики). И в июле текущего года он был приговорен к 10 годам лишения свободы.

И вот, только сейчас, аккурат накануне выборов, явно рассчитывая на симпатии российских ура-патриотов и армянского лобби, Милонов решил пожонглировать делом Дубакова. Очевидно же, что если бы Дубакова не было, Милонов его выдумал бы, потому что на нем давно висит ценник. Потому, что он хорошо известен, как готовый исполнить любой каприз за ваши деньги.

Мы помним, как во время 44-дневной войны Виталий Милонов посетил Карабах, где выступил с заявлениями в поддержку сепаратистов. Милонов продолжает поддерживать карабахских сепаратистов и после разгромного для них, как и для Армении, окончания 44-дневной войны. С буя ли? Говоря словами Глеба Жеглова, "тут у него серьезно, тут у него любовь с интересом, тут у него лежбище".

Это не мои догадки и предположения. Дело в том, что в ходе передачи на радио "Комсомольская правда" журналист Роман Голованов заявил, что различные СМИ пишут о том, что Милонов взял у армянской диаспоры полмиллиона долларов за поддержку карабахских сепаратистов.

"Лоббирование интересов армян принесло Милонову немалое состояние. За 4 года он был депутатом Санкт-Петербургского Заксобрания, Милонов приобрел в районе Стрельни участок земли общей стоимостью 187 тысяч долларов и за короткое время построил на этой территории виллу стоимостью не менее 200 тысяч долларов. Армяне, чтобы облегчить путь к Милонову в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, подарили ему квартиру стоимостью 360 тысяч долларов. За 4 года Милонов купил себе BMW, Ford Explorer и, если учесть, что зарплата петербургского депутата составляет 1150 долларов в месяц, Милонов заработал 55 тысяч долларов", - заявил Голованов.

И вот такой персонаж является не просто депутатом Госдумы, а целым ее членом. Пусть и по международным делам.

Так что, по большому счету, в том, что Милонов ездил в гости к Араику Арутюняну, поддержал карабахских сепаратистов и террористов, а теперь и требует освободить военного преступника Дубакова, нет ничего удивительного. Поражает иное. То, что такой одиозный прохиндей представляет правящую партию "Единая Россия". Руководство которой имеет давние и тесные контакты с правящей в нашей стране партией "Ени Азербайджан". Представители которой не позволяют себе неуместных, антироссийских заявлений. Потому что, в том числе, прекрасно знают о лично хороших, теплых и доверительных отношениях между президентами Азербайджана и России. К чему это я? А к тому, что в "Единой России" пора уже обратить внимание на своего возбудившегося члена партии, выкрутасы которого не просто скандальны, но и бросают тень на азербайджано-российские отношения.

Акпер Гасанов