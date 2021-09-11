Пашинян запретил гражданам Армении переселяться в азербайджанское село Кярки

По сообщениям армянских СМИ, представители премьер-министра Армении Никола Пашиняна негласно запретили переселение на постоянное или временное проживание в населенный пункт Кярки, передает Day.Az.

Ранее, в обосновании к одобренной 8 сентября на заседании правительства Армении программе укрупнения общин, село Кярки не было включено ни в один из кластеров.

На этом фоне в армянской прессе появились публикации о возврате села Кярки Азербайджану. При этом отмечается, что власти Армении уже приняли соответствующее решение.