В Баку пройдут учения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана

12 сентября в Баку впервые стартуют совместные международные учения сил специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана "Три брата-2021".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны, основной целью совместных учений является совершенствование взаимодействия подразделений спецназа дружественных государств и стран-партнеров, подготовка к операциям в мирное и военное время, обмен знаниями и опытом.

Международные учения "Три брата-2021" продлятся до 20 сентября.