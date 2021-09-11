https://news.day.az/politics/1378811.html В Баку пройдут учения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
В Баку пройдут учения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
12 сентября в Баку впервые стартуют совместные международные учения сил специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана "Три брата-2021".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны, основной целью совместных учений является совершенствование взаимодействия подразделений спецназа дружественных государств и стран-партнеров, подготовка к операциям в мирное и военное время, обмен знаниями и опытом.
Международные учения "Три брата-2021" продлятся до 20 сентября.
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