Уверен, что скоро мир станет свидетелем процветания освобожденных территорий Азербайджана

Уверен, что в скором времени мировое сообщество станет свидетелем процветания освобожденных территорий Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу журналистам советник посла Узбекистана в Баку Мохмедджан Бадралиев, находящийся в Агдаме в составе делегации стран-участниц Тюркского совета.

"Во-первых, хочу поблагодарить правительство Азербайджана за возможность посетить Агдам и увидеть все своими глазами. Увидеть, как некогда процветающий район Азербайджана превратился в руины. Это вызывает большое сожаление и печаль. Есть все возможности и воля восстановить Агдам. Уверен, что в скором времени мировое сообщество станет свидетелем процветания этих территорий. Желаю братскому Азербайджану мира и благополучия", - сказал Бадралиев.

Отметим, что делегация стран-участниц Тюркского совета находится в Агдаме.