Карабах - это Азербайджан, ни о каком статусе не может быть и речи

Конфликт остался в прошлом, Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность и указом Президента Азербайджана от 7 июля 2021 года были созданы экономические районы Восточный Зангезур и Карабах. Эти территории являются неотъемлемой частью Азербайджана и ни о каком статусе не может быть и речи.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя слова посла США в Армении "Мы не считаем, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха решен. Этот вопрос стоит в повестке дня Минской группы".

Такое заявление посла США неприемлемо, сказала она.