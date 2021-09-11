https://news.day.az/politics/1378953.html Карабах - это Азербайджан, ни о каком статусе не может быть и речи - ЗАЯВЛЕНИЕ
Карабах - это Азербайджан, ни о каком статусе не может быть и речи - ЗАЯВЛЕНИЕ
Конфликт остался в прошлом, Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность и указом Президента Азербайджана от 7 июля 2021 года были созданы экономические районы Восточный Зангезур и Карабах. Эти территории являются неотъемлемой частью Азербайджана и ни о каком статусе не может быть и речи.
Как передает Day.Az, об этом сказала Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя слова посла США в Армении "Мы не считаем, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха решен. Этот вопрос стоит в повестке дня Минской группы".
Такое заявление посла США неприемлемо, сказала она.
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