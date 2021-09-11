Иран должен осознать новую реальность в регионе

Незаконная транспортировка грузов в Карабах дает основание говорить о проведении Ираном неискренней политики.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend в субботу депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Искендеров.

"Азербайджан создал новые реалии в регионе. Страны с прагматичным взглядом на будущее должны, правильно оценив эти реалии, поддержать предложенную Азербайджаном программу развития и сотрудничества. Конечно, среди них должна быть и Армения. То есть, если Армения хочет существовать как государство, она должна отказаться от реваншистских идей, в том числе от настроений, царивших там на протяжении 30 лет. Считаю, что, наряду с Арменией, наш южный сосед Иран тоже должен наконец осознать эту реальность, которая заключается в том, что политика оккупации и поддержки оккупации неприемлема", - сказал депутат.

Он напомнил, что в августе этого года была получена информация о въезде без разрешения официального Баку в места временной дислокации российских миротворцев большого количества иранских грузовиков: "Стало известно, что с 11 июля по 8 августа 35 иранских автомобилей 70 раз осуществляли въезд-выезд посредством Лачинского коридора. В связи с этим 11 августа послу Ирана в Азербайджане Сейеду Аббасу Мусави вручили в МИД ноту, в которой была выражена озабоченность азербайджанской стороны. И несмотря на то, что с тех пор прошел месяц, выяснилось, согласно полученным в последние дни видеокадрам, что иранские грузовики продолжают незаконно въезжать в Карабахский регион Азербайджана. Так, с 11 августа по 10 сентября в Ханкенди въехали 58 грузовиков с материалами различного назначения, в частности с горюче-смазочными материалами. 55 из них позднее выехали оттуда".

Депутат отметил, что также, по имеющимся данным, иранцы и армяне используют различные уловки: "По прибытии в места временной дислокации российских миротворцев на иранские автомобили ставятся армянские регистрационные номера. Следует отметить, что незаконные перевозки из Ирана в Карабах осуществлялись, несмотря на неоднократные предупреждения официального Баку о наличии современных систем видеонаблюдения. Эти и другие факты дают основание говорить о проведении Ираном неискренней политики в отношении Азербайджана".