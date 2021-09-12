https://news.day.az/politics/1379051.html Началась очередная поездка жителей города Шуша на свои родные земли
Началась очередная поездка жителей города Шуша на свои родные земли
Началась очередная поездка жителей города Шуша на освобожденные от оккупации родные земли.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках поездки, совместно организованной Специальным представительством Президента Азербайджана в Шуше и Управлением государственного заповедника города Шуша, жители посетили различные места на территории города, в том числе Джыдыр Дюзю, крепостные стены, мечети Верхняя и Нижняя Говхар ага.
Во время поездки у жителей будет возможность посетить свои дома.
Напомним, что первая поездка шушинцев в родной город состоялась 19 августа.
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