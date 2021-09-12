https://news.day.az/politics/1379056.html Жители Агдама в очередной раз посетили свой родной город - ФОТО
Жители Агдама в очередной раз посетили свой родной город - ФОТО
Сегодня организована очередная поездка жителей Агдама в их родной город.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, во время второй поездки агдамцев встретил специальный представитель Президента Азербайджана в Агдаме Эмин Гусейнов.
Планируется, что участники поездки посетят Дворцовый комплекс Панах Али хана, Агдамский музей хлеба, пятничную мечеть и крепость Шахбулаг.
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