Жители Агдама в очередной раз посетили свой родной город

Сегодня организована очередная поездка жителей Агдама в их родной город.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, во время второй поездки агдамцев встретил специальный представитель Президента Азербайджана в Агдаме Эмин Гусейнов.

Планируется, что участники поездки посетят Дворцовый комплекс Панах Али хана, Агдамский музей хлеба, пятничную мечеть и крепость Шахбулаг.