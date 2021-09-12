Турция хочет провести в Азербайджане клинические испытания своей новейшей вакцины

Турция ведет переговоры в связи с проведением третьего этапа клинических испытаний вакцины TURKOVAC в Азербайджане.

Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Фуат Октай отметил, что была достигнута договоренность с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым о проведении 3-й фазы исследований отечественной вакцины TURKOVAC в Кыргызстане.

"Со многими странами, в том числе с Пакистаном, Азербайджаном, Аргентиной, Колумбией и Польшей, продолжаются переговоры в связи с проведением третьей фазы клинических испытаний вакцины", - сказал вице-президент.

По его словам, благодаря полученному опыту при работе над TURKOVAC Турция будет быстро прогрессировать и в исследованиях других отечественных вакцин.