"Азербайджан, Турция и Пакистан испокон веков были дружественными и братскими странами. Наши отношения основаны на тесной взаимосвязи наших народов".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на торжественной церемонии открытия международных учений "Три брата-2021" в Баку с участием сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана сказал Командующий силами специального назначения Азербайджана, герой Отечественной войны генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев.

Он отметил, что наглядным тому примером является солидарность и поддержка Турцией и Пакистаном Азербайджана с самого первого дня 44-дневной контрнаступательной операции, начатой Азербайджаном 27 сентября 2020 года против вооруженных сил оккупационной Армении: "Сегодня наши страны связывает успешное сотрудничество во всех областях. Для обеспечения безопасности региона и наших народов претворяются в жизнь важные меры, направленные на дальнейшее укрепление и развитие наших связей".

Генерал-лейтенант Х.Мирзоев выразил уверенность в том, что международные учения "Три брата - 2021" будут способствовать широкому обмену опытом между военнослужащими трех стран и внесут весомый вклад в дальнейшее повышение уровня их профессиональной подготовки.