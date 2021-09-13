О наследном князе Алоисе фон унд цу Лихтенштейне в рамках проекта Михаила Гусмана "Формула власти"

Состоялся показ очередного фильма проекта "Формула власти" первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана.

Передача была посвящена  наследному князю Алоису фон унд цу Лихтенштейну.

Day.Az представляет полную видеозапись передачи: