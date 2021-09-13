О наследном князе Алоисе фон унд цу Лихтенштейне в рамках проекта Михаила Гусмана "Формула власти"

https://news.day.az/politics/1379184.html О наследном князе Алоисе фон унд цу Лихтенштейне в рамках проекта Михаила Гусмана "Формула власти" - ВИДЕО
О наследном князе Алоисе фон унд цу Лихтенштейне в рамках проекта Михаила Гусмана "Формула власти" - ВИДЕО
Состоялся показ очередного фильма проекта "Формула власти" первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана.
Передача была посвящена наследному князю Алоису фон унд цу Лихтенштейну.
Day.Az представляет полную видеозапись передачи:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре