Азербайджан продемонстрировал миру реальность, которая год назад казалась мечтой

В статье, опубликованной в номере газеты Azernews от 14-16 сентября, рассказывается о важных шагах, предпринимаемых по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана, сообщает Day.Az.

Азербайджан, освободив свои признанные на международном уровне территории от армянской оккупации, продемонстрировал всему миру реальность, которая год назад казалась мечтой, говорится в материале.

В начале сентября Азербайджан отметил еще один исторический день. Самолет "Карабах" авиакомпании AZAL приземлился в новом Международном аэропорту Физули. Это стало еще одним символом Великого возвращения в Карабах, отмечается в статье.

В материале также приводятся подробности строительства в Карабахе дорог в качестве одного из факторов, который обеспечит Великое возвращение.

Кроме того, одним из шагов, вносящих вклад в Великое возвращение, является организация поездок на родные земли их уроженцев после десятилетий разлуки, говорится в статье.