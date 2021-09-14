Проармянский прихвостень Милонов оскорбил своих избирателей

Обладатель наград "Серебряная калоша" и "Золотая клизма", автор целой серии абсурдных инициатив и бредовых выходок, армянофил, неоправославный антизападник, гроза сексуальных меньшинств и вообще непонятно каким образом попавший в Госдуму России Виталий Милонов вляпался в очередной скандал.

Данный одиозный персонаж оказался в еще одной неприятной для него ситуации - встретившие его на улице россияне выразили адекватную критику и замечания по отношению к его политической деятельности. Рыжий горе-политик так часто выступал против интересов России, что граждане страны уже не могут его терпеть. В ответ на это депутат-фрик продемонстрировал "прекрасный пример" того, как надо работать с избирателями, обматерив недовольных граждан и обвинив еще их в том, что они не являются православными.

Как передает Day.Az, скандальное видео опубликовано в российских телеграм-каналах.

Напомним, что Милонов известен своими громкими, неадекватными, яростными заявлениями и иницитивами. Депутат Государственной думы России предлагал ввести специальный дресс-код для вступающих в брак. До этого парламентарий уже предлагал установить униформу для чиновников, также он ратовал за создание полиции нравов, воевал с Мадонной, айфоном, теорией Дарвина, геями и призывал наделить эмбрион гражданскими правами. Ему приписывается авторство законопроекта, согласно которому девушки, не родившие до 23 лет, должны призываться на срочную военную службу. Благодаря этому всего за несколько лет Виталий Милонов приобрёл всероссийскую известность. Он стал первым депутатом Санкт-Петербурга, отставки которого требуют значительная часть избирателей его округа и горожане, а также ряд деятелей культуры и искусства.

Помимо этого, данный "политик" известен своими проармянскими выступлениями, за которые он получает неплохие подачки в виде квартир, вилл и сотен тысяч долларов, что было подтверждено расследованием российских журналистов.

В начале 2021 года Милонов также сталкивался на улице с неудобной ситуацией, когда россияне, встретив его на улице, высказали ему в лицо все, что о нем думают.