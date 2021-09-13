В ходе осенней сессии парламента будет вынесен на обсуждение законопроект «О статусе военнослужащих»

В ходе осенней сессии Милли Меджлиса будет вынесен на обсуждение законопроект "О статусе военнослужащих".

Как сообщает Day.Az, этот документ включен в план законодательной работы Комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией на 2021 год.

Отметим, план работы включен в повестку заседания комитета, которое состоится 16 сентября.