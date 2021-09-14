https://news.day.az/politics/1379997.html В городах Азербайджана пройдут шествия военнослужащих
В городах Азербайджана пройдут шествия военнослужащих
Завтра, 15 сентября 2021 года, по случаю 103-летней годовщины освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации на центральных улицах столицы и городов Нахчыван, Гянджа, Сумгайыт и Шуша будут проведены шествия военнослужащих под аккомпанемент военных оркестров с лозунгом "Азербайджано-турецкое братство вечно и незыблемо", сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
Отметим, что шествия начнутся в 10:00 по местному времени. В Баку шествия возьмут старт с двух точек - с Аллеи шехидов и из парка Самеда Вургуна на улице 28 Мая.
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