В городах Азербайджана пройдут шествия военнослужащих

Завтра, 15 сентября 2021 года, по случаю 103-летней годовщины освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации на центральных улицах столицы и городов Нахчыван, Гянджа, Сумгайыт и Шуша будут проведены шествия военнослужащих под аккомпанемент военных оркестров с лозунгом "Азербайджано-турецкое братство вечно и незыблемо", сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Отметим, что шествия начнутся в 10:00 по местному времени. В Баку шествия возьмут старт с двух точек - с Аллеи шехидов и из парка Самеда Вургуна на улице 28 Мая.