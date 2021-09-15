Братство Азербайджана и Пакистана будет крепнуть

Братство и сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном будут крепнуть.

Об этом сказал советник уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Пакистана Мухаммад Джавед Гани, находящийся с визитом в Баку, сообщает Day.Az.

Он поздравил азербайджанский народ с освобождением Карабаха от армянской оккупации.

"Мы гордимся тем, что армия и народ Азербайджана освободили свои земли. У Пакистана нет дипломатических отношений с Арменией. Мы ведем работу по дальнейшему расширению отношений между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном во имя укрепления их сотрудничества и братства", - сказал Гани.