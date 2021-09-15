Рабочая группа по вопросам градостроительства в Карабахе провела заседание

Состоялось очередное онлайн-заседание рабочей группы по вопросам градостроительства Межведомственного центра при координационном штабе, созданной для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az, на заседании были обсуждены проекты, реализуемые в соответствии с Генеральным планом города Агдам, и предстоящие задачи, в том числе подготовка генеральных планов других городов. Наряду с этим был представлен отчет Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики по структурам, которые должны быть интегрированы в Карабахскую цифровую геоинформационную систему.

На онлайн-заседании представители соответствующих государственных структур провели обмен мнениями о проектах инженерной коммуникации и транспортной инфраструктуры, работе, проанализировали возможности совместного решения вопросов.