https://news.day.az/politics/1380399.html Состоялась рабочая встреча военных финансистов Азербайджана и Беларуси - ФОТО
Состоялась рабочая встреча военных финансистов Азербайджана и Беларуси - ФОТО
В соответствии с планом двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Беларуси 15 сентября в Управлении международного военного сотрудничества в Баку состоялась рабочая встреча по обмену опытом в области финансового обеспечения.
Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, на встрече состоялся обмен мнениями между должностными лицами и специалистами структур, ответственных за финансовую и бюджетную сферы военных ведомств обеих стран.
На встрече были заслушаны предложения по вопросам финансового обеспечения и применения передового опыта.
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