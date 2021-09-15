По случаю 103-й годовщины освобождения Баку от оккупации организовано шествие к мемориалу в честь турецких шехидов в Аджыдере

По случаю 103-й годовщины освобождения Баку от оккупации организовано шествие к мемориальному комплексу в честь турецких шехидов в Аджыдере на территории Гобустанского района.

Как передает Day.Az, в шествии, организованном Министерством обороны Азербайджана, приняли участие военнослужащие азербайджанской армии, сотрудники аккредитованного в Азербайджане военного представительства Турции, принимающие участие в проводимых в стране международных учениях турецкие солдаты и офицеры, участники и инвалиды Отечественной войны.

К мемориалу в память о 1130 шехидах Кавказской исламской армии был возложен венок от имени Министерства обороны Азербайджана. Участники шествия возложили к памятнику цветы. Были исполнены Государственные гимны Азербайджана и Турции. Затем была посещена могила неизвестного турецкого офицера, к ней были возложены цветы, прочитаны молитвы.

Участники марша из братской Турции выразили благодарность Президенту Азербайджана, руководству Министерства обороны и организаторам шествия за огромное уважение к погибшим воинам Кавказской исламской армии.