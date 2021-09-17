Без чести и совести

Безнравственность наших соседей не знает границ.

Накануне в Азербайджане была отмечена славная дата - 103-я годовщина освобождения Баку от армяно-бальшевистских оккупантов. Если в прежние годы армянская пропаганда не уделяла большого внимания этой дате, то в этом году, в свете произошедших в регионе изменений агитпроп соседней страны взялся за дело в присущей ему поражающей воображение безнравственной манере.

В армянских СМИ и соцсетях в связи с датой 15 сентября появились вбросы, навязывающие несведущему читателю мысль об очередном лже-геноциде, якобы сотворенном 103 года назад в Баку турецко-азербайджанскими войсками. В качестве иллюстраций приводятся фотокадры геноцида азербайджанцев, учиненного дашнаками в марте 1918 в городе и ставшего одной из основных причин, побудивших к формированию Кавказской исламской армии и активным боевым действиям за освобождение Азербайджана. Армянских фальсификаторов, как водится, не волнуют несостыковки, противоречия и несоответствия. Десятки лет весь мир рыдает над поддельными фотографиями и подтасованными фактами по "геноциду армян", не обращая внимания на множество кричащих нюансов и несоответствий, поэтому армяне спокойны, уверенные, что страшные кадры расправы над невинными азербайджанскими женщинами и детьми в Баку будут так же проглочены миром в качестве армянских "доказательств".

Новый фронт, открытый армянским агитпропом, конечно, не может не вызывать гнева. Но мы почему-то не удивлены. Почему? Потому что отсутствие совести, чести и тормозов были присущи армянской пропаганде всегда и не раз ярко проявлялись в самой безобразной форме.

Вспомним, как в октябре прошлого года, протестуя в Ереване против освобождения Азербайджаном своих территорий, армянские массы вытащили на митинг среди других плакатов портрет 2-летней Захры Гулиевой. Малышка, погибшая от армянского снаряда в селе Алахналы Физулинского района в июле 2017 года, была без зазрения совести выдана за "жертву азербайджанской агрессии".

И это при том, что фото маленькой Захры облетело весь мир и правда была известна всем. В том числе и самим армянам. Так что ссылки на неинформированность армянского общества несерьезны. Уже давно известно, что армяне следят за публикациями азербайджанских СМИ и обсуждениями в азербайджанском сегменте соцсетей гораздо внимательнее, чем даже мы сами.

Пойдем дальше. В феврале 2019 года посольство Армении в Грузии и так называемый культурно-просветительский молодежный центр "Аяртун" при армянской апостольской церкви в Тбилиси организовали церемонию поминовения жертв событий 1988 года в Сумгайыте, когда советскими спецслужбами и дашнаками были организованы беспорядки. В фотоколлаже на странице дипмиссии в Facebook была использована фотография азербайджанских детей, зверски убитых армянами в Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. Это фото было сделано зарубежными фотокорреспондентами и также облетела весь мир. На фото запечатлены маленькие жертвы геноцида - сестры Айсель и Гюльмиры Мехтиевы, расстрелянные армянами на глазах их матери.

Глумление над памятью убитых ходжалинских детей этим не ограничивается. Этой же фотографией была проиллюстрирована в 2011 году статья в одном из армянских СМИ о якобы "погромах" в Баку в январе 1990 года. Причем, не соответствовала реалиям ни одна фотоиллюстрация к материалу. За "доказательства" выдавались фотографии, сделанные в Ходжалы, кадры Черного января в Баку и даже беспорядков в Стамбуле в сентябре 1955 года и войны в Югославии!

По-видимому, достоверность фотоматериалов это последнее, что беспокоит армянскую сторону. Подлог - единственный выход, когда агитпропу нечего представить и нечем выжимать слезу.

Надо сказать, что у наших соседей большой опыт подобных фальсификаций. Трудно представить более серьезное преступление против совести, истории и нравственных принципов, чем массив фальшивок по "геноциду армян". Именно поэтому мы давно перестали удивляться выходкам армянских фальсификаторов и ожидаем от них чего угодно. Армяне все еще не понимают, что натворили, и не ощущают тревожного дуновения ветерка истории, который в любой момент может обернуться для них ураганом. Грандиозная ложь, подкрепленная ангажированными научными кругами на Западе, отрезала Армении все пути, загнала ее в тупик. Рано или поздно армянский народ проснется, и идеологам придется за многое ответить.

Массив фотоматериалов, выдаваемых армянской стороной за документальные свидетельства "геноцида 1915 года", на самом деле является свидетельством грандиозных, уму непостижимых фальсификаций. Агитпроп подсовывает армянам и прочим потребителям кадры из художественных фильмов, живописные произведения, фотографии, запечатлевшие совершенно другие события. Так, например, за подлинные свидетельства "армянских страданий" выдаются кадры из снятого в 1982 году пропагандистского фильма. Более того, на одном из фото спиной к зрителю стоит сам режиссер в современном одеянии!..

Ну что еще сказать... Это тот самый случай, когда очень трудно подобрать слова, которые с точностью охарактеризовали бы подобное безобразие и в то же время не противоречили бы нормам приличия и журналистской этике.

Десятки лет пропаганда выдает убитых армянами турок за убитых турками армян. Теперь пришло время обозвать армянами убитых бакинских мусульман. Скармливание мировой общественности новой лжи уже началось, и чем больше в Армении будут понимать глубину и бесповоротность своего поражения, тем более оголтелой будет пропаганда.

Но победного шествия новых армянских мифов по планете больше ожидать не стоит. Времена не те.

Лейла Таривердиева