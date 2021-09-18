Еще год назад нам даже присниться не могло бы, что, спустя год, мы восстановим дом-музей Бюльбюля в Шуше, вновь будет установлен памятник Узеиру Гаджибейли, в Шуше пройдут мероприятия высокого уровня. Очень рад, что сегодня в Шушу приехали мои друзья-музыканты, композиторы, музыковеды. Это большой праздник.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью журналистам 18 сентября сказал народный артист Азербайджана, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, прибывший в Шушу для участия в Международном музыкальном фестивале Узеира Гаджибейли.

Посетивший во время пребывания в Шуше дом-музей Бюльбюля, П.Бюльбюльоглу сказал: "Все в этом доме было разрушено, разбито, украдены окна, двери, экспонаты. Две стены дома были обрушены. Судьба распорядилась так, что я был здесь в 2007 и 2019 годах. В 2007 году в Шушу приехал и Фархад Бадалбейли. Конечно, в 2007 году мы переживали совсем другие чувства. Было очень трудным испытанием увидеть разрушенный отчий дом... Слава Аллаху, мы увидели освобожденную Шушу, восстановленный дом Бюльбюля. Выражаем глубокую признательность нашему уважаемому Президенту Ильхаму Алиеву".

Отметим, что 29 августа этого года в городе Шуша состоялось открытие после реставрации дома-музея народного артиста Бюльбюля, имевшего большие заслуги в развитии азербайджанской музыкальной культуры, сыгравшего важную роль в становлении азербайджанской профессиональной вокальной школы. В церемонии открытия музея приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Видный музыкант родился и провел детские годы в этом доме, который с 1982 года действует как дом-музей.