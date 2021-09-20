Главная задача армянского лобби – столкнуть Азербайджан с Россией

На данном этапе главная задача армянского лобби во всех странах, в том числе и в России, - это столкнуть Азербайджан с Россией, желательно путем военной провокации. Как передает Day.Az, об этом сказал Trend главный редактор российского журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По его словам, сегодня армянские лоббисты везде проводят подрывную работу, и информационные взбросы и операции - это подготовка к вооруженной провокации.

"Учитывая мощные позиции армянского лобби в спецслужбах некоторых стран, а также то, что в Ереване есть люди, стремящиеся к реваншу, мы не можем исключать, что этот план так или иначе готовится и может быть реализован. Параллельно с этим проводятся информационные операции, чтобы очернить Азербайджан, противопоставить его России, создать в российском медиапространстве негативную информационную обстановку в связи с Азербайджаном и сформировать из него образ врага - вот те задачи, которые решаются на данном этапе", - сказал он.

Коротченко подчеркнул, что вместе с тем можно наблюдать и атаки на Пашиняна, которые тоже инициированы армянским лобби.

"Пашинян не устраивает армянское лобби, в соцсетях даже звучали призывы к его физической ликвидации. Более того, крупные армянские лоббисты об этом открыто заявляли, и, кстати, никто до сих пор не привлечен к каким-либо формам ответственности, что само по себе вызывает удивление. Если в соцсетях со стороны армянских лоббистов и реваншистов, в том числе и с территории Российской Федерации, звучали призывы к физической ликвидации Пашиняна, то это международный терроризм. Российские правоохранительные структуры должны выявлять и пресекать деятельность лиц, призывающих к актам физической расправы над Пашиняном и членами его семьи", - добавил главный редактор журнала "Национальная оборона".

По мнению Коротченко, необходимо показать истинное лицо армянской идеологии, которая привела к тому, что за 30 лет на оккупированных территориях Азербайджана все было уничтожено.

"Это был геноцид против городов. Даже немецко-фашистские оккупанты не совершали таких злодеяний на советской территории, какие совершили армянские оккупанты на азербайджанских землях. Они уничтожили все подчистую. Осквернение кладбищ, выкопанные могилы - вот что нужно показывать российской общественности, чтобы была альтернативная точка зрения. Необходимо показать все то, что они сделали за 30 лет на территориях, которые оккупировали", - добавил он.

Говоря о том, что Азербайджан - надежный стратегический партнер России, Коротченко отметил, что сейчас самое главное - это укрепление и развитие российско-азербайджанских отношений по всем направлениям.

"Азербайджан всегда славился интернационализмом, и мы не должны позволить провокаторам, за которыми стоит армянское лобби, изменить существующую реальность. Азербайджан - дружественная России страна. Личные отношения между лидерами двух стран - Президентом России Владимиром Путиным и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым - это отношения стратегического партнерства, взаимная приязнь и уважение к друг другу.

Россия занимает и должна занимать четкую позицию, которую обозначил Президент Владимир Путин. Мы уважаем территориальную целостность Азербайджана, отсюда вытекает, что Карабах - это Азербайджан, и никаких других интерпретаций быть не может", - сказал он.