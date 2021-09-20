Джейхун Байрамов примет участие в 76-й сессии Генассамблеи ООН

Делегация во главе с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым отбыла в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Запланировано участие главы внешнеполитического ведомства Азербайджана в мероприятиях, которые пройдут в рамках сессии, и в двусторонних встречах с официальными лицами других стран.