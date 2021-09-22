Джейхун Байрамов выступил на 37-ом заседании Совета глав МИД ГУАМ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на 37-ом заседании Совета министров иностранных дел стран ГУАМ.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

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