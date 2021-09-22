Международное сообщество должно оказать давление на Армению, чтобы она отказалась от реваншистского подхода.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на 37-м заседании Совета глав МИД ГУАМ.

По его словам, массовое загрязнение освобожденных территорий минами серьезно препятствует осуществлению крупномасштабных планов восстановления и реконструкции, инициированных правительством Азербайджана, и что наиболее важно, это препятствует реализации прав сотен тысяч вынужденных переселенцев на безопасное и достойное возвращение домой.

"Наша принципиальная позиция заключается в том, что международное сообщество должно оказать давление на Армению, чтобы она отказалась от своего реваншистского подхода и вместо этого использовала уникальную возможность для обеспечения прочного мира и развития. Нет альтернативы полной реализации трехсторонних заявлений, устранению всех последствий войны и построению благополучного будущего для всех стран и народов в регионе", - сказал Джейхун Байрамов.

Он добавил, что применение международного права является обязательным условием мира, безопасности и развития: "К сожалению, затяжные конфликты на территориях государств-членов ГУАМ продолжают представлять угрозу миру и безопасности. Эти конфликты должны быть разрешены, исходя из принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ государств".