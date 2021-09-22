В австрийском Зальцбурге открылся «Дом Азербайджана»

В австрийском городе Зальцбург состоялась церемония официального открытия "Дома Азербайджана".

Как передает в среду Day.Az, в церемонии прияли участие руководители и сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой и посольства Азербайджана в Австрии, представители Центра азербайджанской культуры, почетного консульства Азербайджана в Зальцбурге, а также наши соотечественники, проживающие в Австрии, и представители местной общественности.

Открывая мероприятие вступительным словом, посол Азербайджана в Австрии Ровшан Садыгбейли рассказал о положении азербайджанской общины в Австрии, организации диаспорской деятельности и проделанной работе, выразил одобрение деятельности Центра азербайджанской культуры в Вене, направленной на развитие культурных связей, и надежду на то, что учрежденный в Зальцбурге "Дом Азербайджана" придаст импульс развитию связей между странами.

Почетный консул Азербайджана по федеральным провинциям Зальцбург, Тироль и Форарльберг Михаэль Хайнрици выразил удовлетворение в связи с открытием "Дома Азербайджана" в городе Зальцбург, имеющем статус неофициальной столицы Австрии.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов представил информацию о домах Азербайджана, созданных в зарубежных странах, и их деятельности. Было отмечено, что, несмотря на возникновение ограничений, связанных с пандемией коронавируса, представилась возможность в соответствии с рекомендациями и поручениями победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева организовать успешную работу домов Азербайджана, число которых увеличилось. Констатировав, что открывающийся сегодня в Зальцбурге "Дом Азербайджана" является 15-м по счету, Мурадов сообщил, что до 2024 года планируется довести их число до 26-ти.

Было подчеркнуто, что находящиеся за рубежом координационные советы и дома Азербайджана осуществляли успешную деятельность во время Товузских событий и 44-дневной Отечественной войны. В то же время дома Азербайджана играют роль пространства для консолидации членов общины и эффективной организации ее работы из единого центра.

Затем был показан видеоролик, посвященный деятельности Государственного комитета по работе с диаспорой и поездке представителей диаспоры в Шушу.

Председатель Общества азербайджанцев Австрии Фарид Азизов выступил с докладом отчетного характера, был показан видеоролик, отражающий работу организации со дня создания и по настоящее время.

В мероприятии приняли участие советник руководителя Зальцбургской области Хуберт Вайнбергер с супругой, почетный консул Намибии в Зальцбурге Ингрид Вайнбергер и почетный консул Латвии в Зальцбурге Карл Виндинг.

В художественной части церемонии открытия с сольной концертной программой выступили заслуженные артисты - тарист Сахиб Пашазаде и исполнитель на нагаре Кямран Керимов. В программе были представлены народные песни, танцы и мугамные композиции.