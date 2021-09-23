Грузинские журналисты и блогеры стали свидетелями актов вандализма армян в Агдаме

Группа журналистов и блогеров из Грузии совершила визит в освобожденный от оккупации город Агдам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в первую очередь они ознакомились с комплексом Имарат, где находится дворец основателя Карабахского ханства Панахали хана.

Грузинские гости были подробно проинформированы об актах вандализма, совершенных армянами в период оккупации в отношении культурных, исторических и религиозных памятников Азербайджана.